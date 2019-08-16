Додома, , 15:57 — REGNUM

Бывший Президент Танзании Бенджамин Мкапа заявил, что, несмотря на наличие у Сообщества развития Юга Африки (САДК) с самого основания организации множества программ и целей, они не смогут быть реализованы вследствие высокого уровня бедности в странах-членах.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», выступая на открытой дискуссии о возможностях и проблемах САДК в области экономики, состоявшейся 15 августа в Университете Дар-эс-Салама, Танзания, Мкапа сообщил, что страны-члены САДК приняли соглашение о стимулировании экономики, развитии инфраструктуры и расширении доступа к энергии. Также был принят стратегический план об индустриализации.

«Однако это всего лишь планы и цели, которые должны быть реализованы. Они отражают лишь недостаток ресурсов и невозможность выполнить поставленные задачи», — сказал Мкапа.

«В английском языке есть выражение: если бы желания были лошадьми, то нищие могли бы ездить на них верхом. Мы слышали так много «пожеланий» и планов, но лишь немногие из них смогут быть претворены в жизнь», — считает бывший Президент.

По его словам, во многих государствах-членах САДК по-прежнему не решена проблема бедности, а их производство зависит от мелких и средних предприятий.

«Я далеко не первый, кто скажет, что проблемы, с которыми сталкиваются наши страны, носят долгосрочный характер. К ним, в частности, относятся увеличивающийся уровень бедности, низкое производство, неразвитость технологий и инфраструктуры», — подчеркнул Мкапа.

Тем не менее он также добавил, что САДК удалось добиться успеха в области поддержания мира и стабильности в странах-членах.