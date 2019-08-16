Бамако, , 21:54 — REGNUM

Эксперты ООН сообщили, что положения мирного соглашения, подписанного в Мали в 2015 году, не были реализованы должным образом

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», эксперты отметили, что данная ситуация стала причиной напряженности сторон и подрыва поддержки подписанного договора со стороны граждан.

В докладе экспертов, предоставленном Совету Безопасности ООН, также говорится об эскалации насилия в центральной части Мали и расширении влияния террористических группировок.

Напомним, что мирное соглашение было подписано в 2015 году тремя сторонами: правительством Мали, коалицией «Координация движений Азавада», объединившей арабские и туарегские группировки, которые добивались независимости Северного Мали, а также проправительственной группировкой ополченцев, именующейся «Платформа».