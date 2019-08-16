Исламабад, , 14:57 — REGNUM

Министр железнодорожного сообщения Пакистана Шейх Рашид сравнил действия премьер-министра Индии Нарендры Моди с политикой Адольфа Гитлера.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, пакистанский министр прибег к такому сравнению в своей речи в Равалпинди (пакистанская провинция Панджаб). По словам Шейха Рашида, «если пострадают 12 миллионов кашмирцев, пострадают все индийцы». Он также обратился к индийскому премьеру Моди, пригрозив ему, что Кашмир «станет могилой для его правительства». В заключении министр призвал главу пакистанских военных, начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджву, «сделать первый шаг», пообещав полностью поддержать его в случае индийской агрессии.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.