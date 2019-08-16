Исламабад, , 15:21 — REGNUM

Несмотря на крепкие экономические связи и религиозную общность, страны Персидского залива заняли либо нейтральную, либо проиндийскую позицию в нынешнем политическом кризисе вокруг статуса бывшего штата Джамму и Кашмир.

Как отмечает пакистанское информационное агентство Dawn, экономические интересы стран Персидского залива делают Индию более желанным партнером, чем Пакистан. Несмотря на усилия Исламабада привлечь внимание мусульманских стран к действиям индийских властей против мусульманского населения бывшего штата, Саудовская Аравия в официальном заявлении только отметила, что «внимательно следит за развитием событий и надеется на мирное урегулирование». Схожую позицию заняли Бхрейн и Катар. По данным Dawn, откровенно в поддержку Индии высказались ОАЭ, которые не только имеют тесные экономические связи с Нью-Дели, но и опираются на труд миллионов индийских экспатов. Пакистанское информагентство цитирует посла ОАЭ в Индии Ахмеда Аль-Банну, который отметил, что шаги Индии в Кашмире «улучшат социальную справедливость, безопасность, а также принесут мир и стабильность».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.