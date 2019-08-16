Исламабад, , 16:34 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Пакистан с Днем независимости и выразил надежду на восстановление близких отношений между двумя странами.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в послании по случаю Дня независимости Пакистана, кроме традиционных пожеланий и поздравлений отмечалось, что основой для восстановления «близких» отношений между США и Пакистаном станет состоявшийся в июле этого года визит премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Вашингтон. Визит был отмечен не только личной встречей Имрана Хана с Дональдом Трампом, но и переговорами между советниками обоих лидеров, а также между высшими военными чинами. В своем послании по случаю Дня независимости Пакистана Помпео напомнил о договоренности, достигнутой между двумя лидерами, увеличить объем двусторонней торговли «в 20 раз».

Напомним, что ранее США сняли ограничения на передвижение для пакистанских дипломатов. Отношения между странами переживали кризис из-за давления Вашингтона, требовавшего от Исламабада «сделать больше» для борьбы с терроризмом.