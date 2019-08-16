Исламабад, , 16:26 — REGNUM

15 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к мировому сообществу с вопросом: «Будет ли мир спокойно наблюдать за резней и этнической чисткой мусульман в индийском Кашмире, подобно той, что произошла в Сребренице»?

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана опубликовал серию сообщений в социальной сети «Твиттер», в которой осудил действия Нью-Дели. Имран Хан отметил, что на территории индийского Кашмира уже 12 дней действует режим комендантского часа, прекращена любая связь, введены дополнительные войска, а также в бывший штат направлены «молодчики-националисты». По словам пакистанского премьера, происходящее напоминает погромы в индийском штате Гуджарат в то время, когда нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди был его главным министром.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.