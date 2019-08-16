Исламабад, , 14:54 — REGNUM

Исполняющий обязанности постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не против проведения специального заседания Совета безопасности ООН по проблеме Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, российский дипломат отметил, что ситуация в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир должна обсуждаться «за закрытыми дверями», то есть в формате закрытых консультаций. Это означает, что Индия и Пакистан не будут допущены до обсуждения проблемы. Ранее состоялся телефонный разговор между пакистанским министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши и его российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждалась ситуация в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.