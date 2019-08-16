Исламабад, , 17:31 — REGNUM

Организация Объединенных Наций сообщила, что в Нью-Йорке пройдет специальное заседание Совета Безопасности, на котором будет обсуждаться проблема изменения статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Пакистанское информационное агентство Jang назвало сам факт проведения специального заседания по проблеме Кашмира «крупным дипломатическим поражением Индии», которая, по данным агентства, стремилась всеми силами помешать его организации. Как отмечает агентство, заседание, которое должно состояться 16 августа, станет первым за последние пятьдесят лет обсуждением проблемы в Совбезе. Оно пройдет по просьбе Пакистана, который обратился к мировому сообществу с призывом рассмотреть напряженную ситуацию в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.