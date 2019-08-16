Анкара, , 15:47 — REGNUM

Посол Турецкой Республики в Мьянме Керем Диванлыоглу заявил: «Позиция Турции в вопросе мусульман Мьянмы, рохинджа, является примером политики «активной дипломатии», и в теории, и на практике. Турция — одна из немногих стран, которые своими силами осуществили ряд сложных проектов в интересах мусульман Мьянмы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Керем Диванлыоглу отметил: «Своей принципиальной, но конструктивной позицией Турция заслужила высокую оценку властей Мьянмы. По этой причине они предоставляют нам доступ для работы в поле в Аракане».

Дипломат добавил: «Вопрос такого доступа очень важен для Турции. Те люди должны чувствовать нас рядом, должны ощущать, что такая большая и мощная страна, как Турция, находится на их стороне».