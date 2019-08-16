Пхеньян, , 14:39 — REGNUM

Текущая ситуация вокруг на Корейском полуострове стала одной из тем обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и с северокорейским коллегой Ли Тхэ Сона. Как сообщили МИД РФ, консультации с заместителем министра иностранных дел КНДР состоялись 15 августа в Пхеньяне.

Читайте также: Моргулов: В ситуации на Корейском полуострове видны позитивные изменения

Отмечается, что стороны договорились «продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах».

На следующий день Моргулов был принят первым замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, также состоялась его беседа с заместителем главы МИД КНДР Им Чхон Илем.

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы развития российско-корейских отношений с акцентом на выполнение договоренностей, достигнутых по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты заявили об обоюдном настрое на «дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах продвижения сотрудничества в практических областях, включая реализацию трёхсторонних проектов на Корейском полуострове».

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД РФ провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР