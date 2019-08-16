Киев, , 14:40 — REGNUM

Работы современных украинских художников украсили офис президента Украины Владимира Зеленского. О картинах, выбранных главой государства, написала первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко в Facebook.

Так, на одной из картин изображен городской пейзаж, при этом в центре композиции киоск с шаурмой. Другая картина изображает заседающих в Раде пингвинов, третья — обнаженную девушку в подземном переходе.

Костенко подчеркнула, что Зеленский лично выбирал живописные работы из коллекции музея. Их авторы, в основном, молодые художники — Елена Придувалова, Юлия Полякова, Ольга Адам, Алексей Кондаков и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Зеленский посоветовал чиновникам почаще покупать шаурму, чтобы быть ближе к людям. В сеть также попал снимок украинского лидера с надкусанной шаурмой.

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