Нур-Султан, , 14:36 — REGNUM

Подготовку к электоральному периоду в условиях нового выборного законодательства обсудили на заседании бюро политического совета «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 16 августа написал пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

По его словам, заседание политического совета правящей партии проходит под председательством бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева.

Экс-президент призвал активизировать подготовительную работу к выборам в Мажилис (нижняя палата парламента) республики. Парламентские выборы пройдут в конституционные сроки, отметил Назарбаев.

Как сообщал ИА REGNUM, 29 июля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки правящей партии «Нур Отан» и внести её на рассмотрение в бюро политсовета.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки правящей партии