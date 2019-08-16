Анкара, , 15:24 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Официальное исключение Турции из программы истребителя 5 поколения F-35 невозможно, об этом речи не идёт».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу напомнил, что в программу F-35 уже вовлечены находящиеся в США некоторые турецкие пилоты, а также сотрудники военно-технического обслуживания, хоть часть из них и была возвращена в Турцию. Он подчеркнул, что проект F-35 является общей программой, в которой на правах равных партнёров участвуют 9 государств.

Министр добавил: «Турция сделала в проект очень важный вклад. На сегодняшний день наши финансовые вложения в программу исчисляются приблизительно 1,4 млрд долларов. Также в Турции продолжается производство некоторых компонентов истребителя».