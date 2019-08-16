Анкара, , 17:28 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики сделало заявление, в котором сообщило, что по боевикам Рабочей партии Курдистана, совершившим нападение на базу Вооруженных сил Турции в районе Даглыджа провинции Хаккари, был нанесен ответный удар.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, военнослужащие смогли уничтожить 2 террористов. Военная база в Даглыдже годами выступает мишенью для атак Рабочей партии Курдистана. Так, наиболее крупные столкновения в регионе произошли в 2007 и 2015 годах, когда, несмотря на потери (12 и 16 человек), турецким войскам удавалось не только сохранить позиции, но и нанести противнику значительный урон (32 и 73 убитых).

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана США и ЕС террористической организацией и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.