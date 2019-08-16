Нью-Дели, , 15:10 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия продолжить выводить на чистую воду те страны, которые поддерживают и укрывают террористов на своей территории, становясь «странами-экспортерами терроризма». Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что Индия всегда решительно выступала против терроризма, который является преступлением против человечества. По словам индийского премьер-министра, Индия внесла значительный вклад в общемировые усилия по противодействию распространению террористической угрозы. Хотя Нарендра Моди не назвал ни одной конкретной страны, индийские журналисты утверждают, что обращение премьер-министра Индии стало выпадом в сторону Пакистана.

Напомним, что Нью-Дели неоднократно обвинял Исламабад в поддержке трансграничного терроризма и защите тех боевиков, которые действуют на территории Индии. Очередной виток обострения противоречий между двумя странами произошел в феврале 2019 года. Напомним, что 14 февраля 2019 года смертник из пакистанской террористической организации Джаиш-е-Мухаммад нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF. Впоследствии 26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли авиаудар по базе Джаиш-е-Мухаммад в пакистанском Балакоте.