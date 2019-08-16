Нью-Дели, , 16:44 — REGNUM

Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) усомнился в возможностях правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди инвестировать 103,5 трлн рупий (примерно 1,45 трлн долларов) в инфраструктуру страны. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём официальном аккаунте в Twitter Индийский национальный конгресс подчеркнул, что экономика Индии находится в плачевном состоянии. По словам оппозиции, темпы прироста ВВП упали ниже уровня 6% в год, на фоне резкого сокращения прироста налоговых сборов увеличился дефицит государственного бюджета Индии. ИНК утверждает, что в подобных условиях правящей Бхаратия джаната парти (БДП) просто неоткуда выделить средства на инвестиции в инфраструктуру страны. Оппозиционная партия также обвинила Нарендру Моди в рекордном ослаблении рупии, разрушении традиционных торговых связей, а также сокращении промышленного экспорта.

Напомним, что в своём обращении к нации по случаю Дня независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди заявил, что федеральное правительство намерено вложить 1,45 трлн долларов в развитие инфраструктуры Индии, что позволит увеличить ВВП страны в два раза к 2022 году. По мнению лидера правящей БДП, подобные шаги обеспечат привлечение иностранных инвестиций.