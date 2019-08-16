Нью-Дели, , 14:39 — REGNUM

Сухопутные войска Индии опровергли заявление Пакистана об убийстве пяти индийских военнослужащих в ходе перестрелки на индийско-пакистанской границе. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

В официальном заявлении представители штаба сухопутных войск Индии подчеркнули, что попытки Исламабада обвинить Индию в нарушении режима прекращения огня «не имеют ничего общего с реальностью». Ранее официальный представитель пакистанских военных генерал-майор Асиф Гафур заявил об усилении огня индийских военных по позициям сухопутных войск Пакистана в приграничном Кашмире. По словам Асифа Гафура, в результате перестрелки погибли пятеро индийских военнослужащих и были разрушены оборонительные сооружения.

Напомним, что очередной виток обострения противоречий Нью-Дели и Исламабада случился 5 августа 2019 года, когда министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.