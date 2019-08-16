Нью-Дели, , 16:28 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сравнил коррупцию с термитом, который пожирает жизни индийцев, и заявил, что федеральное правительство Индии ведёт активную борьбу с ней. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что коррупция и непотизм нанесли огромный вред государству. По словам премьер-министра Индии, правительству удалось добиться определённых успехов в борьбе с ними, однако корни этой «болезни» столь глубоки, что победить её можно лишь путем объединения усилий всех жителей Индии. Нарендра Моди также отметил, что индийское руководство использует современные технологии для того, чтобы покончить с коррупцией навсегда.

Напомним, что борьба с коррупцией является важным аспектом экономической политики правительства Бхаратия джаната парти (БДП). В 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди провел денежную реформу, в рамках которой были изъяты из обращения купюры номиналом 500 и 1000 рупий. Именно такие купюры наиболее часто используются для дачи взяток и отмывания «грязных денег».