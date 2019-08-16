Нью-Дели, , 15:39 — REGNUM

Лидер правой индусской организации «Раштрия сваямсевак сангх» (Союз добровольных слуг Родины или РСС) Мохан Бхагват заявил, что ликвидация особого статуса штата Джамму и Кашмир не была бы осуществлена без поддержки всего индийского общества. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на обращение главы РСС к своим однопартийцам по случаю Дня независимости Индии.

В своей речи Мохан Бхагват подчеркнул, что за отменой особых прав Джамму и Кашмира последует полная интеграция штата с остальной Индией. По словам лидера РСС, подобное стало возможным лишь благодаря решимости всех жителей южноазиатского государства. Мохан Бхагват добавил, что в День независимости Индии каждый гражданин республики должен вспомнить все те жертвы, на которые стране пришлось пойти во имя свободы, и вновь продемонстрировать свою решимость двигаться вместе вперед, к светлому будущему.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.