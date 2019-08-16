Нью-Дели, , 20:42 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что для развития международного туризма к 2022 году жители Индии должны сами посетить 15 туристических локаций в пределах страны. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

Нарендра Моди Kremlin.ru

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что увеличение потока иностранных туристов следует за ростом туристического потока внутри страны. По словам премьер-министра южноазиатского государства, жители Индии, путешествуя по самым отдалённым уголкам родной страны, поспособствуют созданию туристической инфраструктуры в данных регионах и, как следствие, привлечению зарубежных туристов. Нарендра Моди отметил, что Индия обладает огромным потенциалом для превращения в мировой туристический хаб. Индийский лидер заявил: «Пусть каждый индиец в 2022 году отпразднует 75-летие независимости Индии, отказавшись от путешествий за рубеж и посетив 15 туристических локаций на своей родине».

Напомним, что в 2018 году туризм составил более 9,2% всего ВВП Индии. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристический сектор приносит Индии примерно 240 млрд долларов ежегодно. Общее число занятых в данной области превышает 42,67 млн индийцев.