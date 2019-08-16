Нью-Дели, , 15:01 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей Индии создавать небольшие семьи. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

В своей речи Нарендра Моди впервые затронул проблему демографического взрыва в Индии и призвал всех индийцев прибегнуть к методам планирования семьи. По словам индийского лидера, ограничение рождаемости на уровне отдельных семейных пар позволит повысить благосостояние населения и улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Премьер-министр южноазиатского государства подчеркнул: «В результате тщательного планирования семьи миллионы индийцев смогут сами убедиться, что небольшие семьи могут быть более счастливыми, процветающими и здоровыми». Нарендра Моди также выступил в поддержку тех родителей, которые уже сейчас сознательно планируют рождение своих детей, создавая небольшие семьи. «Это поступок настоящих патриотов», — заключил премьер-министр Индии.

Напомним, что в настоящее время население Индии составляет 1,34 млрд человек, а темпы прироста населения составляют 1,1% в год. По мнению экспертов, из-за стабильного роста населения и ухудшения состояния почвы к 2025 году Индия будет не в состоянии полностью обеспечить себя продовольствием.