Нью-Дели, , 17:09 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к индийским крестьянам с просьбой сократить применение химических удобрений на 30−40%. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул: «Нельзя допустить, чтобы наша кормилица-земля пришла в негодность». По словам премьер-министра южноазиатского государства, сокращение применения химических удобрений всего на 30−40% позволит Индии избежать экологической катастрофы. В своём обращении Нарендра Моди также отметил, что крестьяне занимают центральное место в экономической программе правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Премьер-министр особо подчеркнул необходимость удвоение дохода крестьян, а также перехода к экспорту продукции сельского хозяйства.

Напомним, что в 2016 году исследование парламентского комитета по сельскому хозяйству показало существенное падение темпов роста продукции аграрного сектора, вызванное бесконтрольным использованием химических удобрений. По оценкам экспертов, из-за ухудшения состояния почвы Индия не сможет обеспечить свое население сельскохозяйственной продукцией уже к 2025 году.