Нью-Дели, , 16:18 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что правительство Бхаратия джаната парти (БДП) потратит 103,5 трлн рупий (1,45 трлн долларов) на удвоение ВВП страны. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение индийского лидера к нации по случаю Дня независимости Индии.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что указанные средства будут инвестированы в инфраструктуру Индии. По словам премьер-министра южноазиатского государства, модернизация аэропортов, железнодорожного полотна, автомобильных дорог и магистралей поможет Индии вновь совершить скачок в рейтинге стран мира по лёгкости ведения бизнеса. Нарендра Моди отметил, что подобные нововведения позволят Индии привлечь дополнительные инвестиции из-за границы. Также индийский лидер заявил, что Индия обладает отличным потенциалом для того, чтобы в ближайшее время войти в число крупнейших глобальных экспортных хабов.

Напомним, что после победы на парламентских выборах 2019 года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поставило перед собой цель удвоить ВВП страны до 5 трлн долларов. С 2014 года, когда Бхаратия джаната парти пришла к власти, индийскому руководству удалось добиться значительных успехов в сфере экономики и привлечения иностранных инвестиций. За период правления Нарендры Моди Индия поднялась со 142 на 77 место в глобальном рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса.