Тегеран, , 15:29 — REGNUM

Официальный представитель атомного агентство Ирана Бехруз Камалванди объявил о том, что текущие запасы урана, обогащенного на 4,5% составляют 370 кг вместо 300, установленных «ядерной сделкой». Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Чиновник подчеркнул, что 4,5% — это нужная Ирану степень обогащения урана, но даже несмотря на это атомный реактор в Тегеране уже располагает запасами урана, обогащенными на 20%. Они необходимы для научных исследований. Бехруз Камалванди также отметил, что если возникнут проблемы с поставками 20%-го топлива в Иран, то Исламская республика будет готова производить его самостоятельно.

Раннее Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.