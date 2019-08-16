Барнаул, , 14:24 — REGNUM

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, написавший накануне, 15 августа, заявление об отставке, получил знак «За вклад в развитие Барнаула». Подробности его прощания с коллективом приводит пресс-служба барнаульской мэрии.

Бывший мэр Барнаула Сергей Дугин Пресс-центр администрации Барнаула

«Должность градоначальника предъявляет особые, высокие требования к тому, кто взялся за такую работу. Сергей Иванович Дугин, которого мы сегодня провожаем, честно, ответственно и достаточно эффективно работал», — подчеркнул алтайский губернатор Виктор Томенко.

Он также подчеркнул, что в переходный период, пока будет проходить процедура отставки и прекращения полномочий, избрания нового главы, губернатор и правительство края уделят особое внимание, окажут необходимую поддержку городу и его жителям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в должности «сити-менеджера» Барнаула (должность главы администрации выборной не является) Сергей Дугин проработал менее четырёх лет. Комментируя принятое решение он отметил, что решение принял обдуманно и «оно не вчера родилось».

Говоря о своих ближайших планах, бывший градоначальник отметил, что намерен отдохнуть.

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