Тегеран, , 15:49 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе заседания правительства призвал обратить внимание на то, что цель политики США в регионе Персидского залива — не поддержание безопасности, а «разграбление активов мусульманских стран». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам президента, призывы США к формированию единой коалиции стран Персидского залива никак не повлияют на региональную безопасность. «Державы региона способны поддерживать ее и без вмешательства третьих стран», — отметил иранский политик.

Хасан Рухани подчеркнул, что ключ к стабильности в регионе — это диалог прибрежных мусульманских стран, а не заявления и претензии США. Иран является одним из гарантов региональной безопасности.