Джакарта, , 14:21 — REGNUM

Глава департамента по многостороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Индонезии Фрэбриан Раддярд заявил, что правительство Индонезии поощряет усиление роли непостоянных членов Совета Безопасности ООН для улучшения работы организации, сообщает информационное агентство Antara.

«Проблемы, с которыми сталкиваются непостоянные члены СБ ООН, разнообразны и систематичны. Однако это не должно мешать им строить общее видение», — отметил Фрэбриан Раддярд.

Представитель МИД Индонезии также подчеркнул важность улучшения рабочих процедур СБ ООН, чтобы дать возможность десяти непостоянным членам совета иметь возможность работать более инновационно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Турции в Индонезии Махмуд Эрол Килич призвал мусульманские страны добиваться аналогичных прав, которыми располагают постоянные члены СБ ООН.

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