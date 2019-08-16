Тегеран, , 14:35 — REGNUM

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в том, что они преследуют цель скорейшего распада Йемена. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Комментируя последние события в южной части Йемена, иранский дипломат отметил, что даже при помощи современного оружия Саудовская Аравия и ОАЭ не смогли преодолеть решимость людей жить в единой стране и получили достойный отпор.

Аббас Мусави подчеркнул, что Иран всегда поддерживал единый Йемен и поощряет любые интеграционные стремления внутри страны. Он выразил надежду на то, что агрессии саудовской коалиции будет положен конец, и различные йеменские группировки смогут найти путь к решению конфликта.

Раннее в Йемене произошла очередная вспышка насилия. Гражданская война в стране продолжается с 2015 года, когда Саудовская Аравия и ее союзники решили вернуть власть экс-президенту Йемена Абд — Раббу Мансуру Хади путем вооруженной интервенции. Иран неоднократно осуждал действия Эр-Рияда.