Копенгаген, , 16:02 — REGNUM

Министр по делам беженцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе полностью изменил свой изначальный курс и заявил, что те беженцы, которые попадут в Данию по квотам, не смогут навсегда остаться в стране и вынуждены будут её покинуть.

Полтора месяца назад министр говорил о готовности Дании вновь начать принимать мигрантов по ежегодным квотам и предоставлять им право селиться в стране на постоянной основе. Политик признал изменение политического курса и заявил, что в скором времени сориентирует Управление по делам иностранцев по поводу порядка выдачи разрешения на временное проживание беженцам, оказавшимся на территории Дании в результате распределения по квотам. Министр добавил, что такие лица не будут иметь никаких дополнительных льгот при получении разрешения на временное проживание — об этом пишет датская газета «Politiken» («Политикен»).

Решение министра вызвало критику у проправительственных партий, поскольку оно является прямым нарушением межпартийного соглашения, в котором говорилось, что беженцы по квотам не будут высылаться домой. «Мы разочарованы» — заявила представитель партий «Единого списка» по делам мигрантов и интеграции Роса Лунд. Представитель датских «Радикалов» Андреас Стеенберг рассказал о намерении партии начать разбирательство по этому поводу с правительством.

В Управлении Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Елизабет Арнсдорф Хаслунд, выступая от лица Дании, сослалась на то, что на протяжении многих лет в международном сообществе существовал консенсус по поводу принятия определенной группы беженцев по специальным квотам. Представитель Дании отметила, что в состав этой небольшой группы входят лишь те люди, которые действительно нуждаются в международной защите и могут начать новую жизнь в новой стране.