Белград, , 15:13 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что, по данным Financial times, Сербия стала мировым лидером по объему привлечения прямых иностранных инвестиций по индексу Greenfield FDI. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Greenfield FDI (Foreign direct investment) — это индекс эффективности прямых иностранных инвестиций, который рассчитывает соотношение количества реализованных иностранных инвестиционных проектов на территории какой-либо страны к текущему состоянию ее экономики. Результат выражается в баллах. В прошлом году Сербия реализовала 107 проектов иностранных инвестиций, что на треть больше, чем в 2017 году. Таким образом, получив 11,92 балла республика обогнала Черногорию (11,49 баллов) и Камбоджу (10,82 баллов) по данным показателям и привлекла наибольшее число иностранных инвестиции в свою экономику среди стран ее экономического уровня.

Вучич добавил, что данное положение для республики представляет огромную честь и возлагает на нее большие обязательства.

«Это уже второй раз, когда мы получаем такую оценку. Наша страна далеко не самая крупная в мире, если смотреть по пропорции населения и территории. Соответственно, нами был достигнут прекрасный результат. Я рад этому», — сказал Вучич.

Он отметил, что в Сербию вложено больше прямых иностранных инвестиций, чем во все страны региона Западных Балкан вместе взятые. Вучич пообещал не останавливаться на достигнутом и продолжать сохранять уровень привлечения инвестиций в республику.

«Мы будем бороться за новых инвесторов и, таким образом, обеспечим новые рабочие места и более высокий уровень жизни для наших граждан. Сербия станет другой страной», — сказал президент.