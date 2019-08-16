Киев, 16 августа 2019, 14:15 — REGNUM
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) остановила расследование уголовного дела против Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве полицейских во время Евромайдана, сообщили 16 августа «Украинские новости».
В Генеральной прокуратуре также не ответили, какие меры пресечения по отношению к подозреваемому действуют в данный момент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу ГПУ Юрия Луценко по делу Бубенчика.
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