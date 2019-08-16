Киев, , 14:15 — REGNUM

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) остановила расследование уголовного дела против Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве полицейских во время Евромайдана, сообщили 16 августа «Украинские новости».

«Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве на данный момент остановлено на основании п. 3 ч.1 ст. 280 Криминального процессуального кодекса (выполнение процессуальных действий в порядке международного сотрудничества)», — сказано в официальном ответе ГПУ.

В Генеральной прокуратуре также не ответили, какие меры пресечения по отношению к подозреваемому действуют в данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу ГПУ Юрия Луценко по делу Бубенчика.

Читайте также: Генпрокурора Украины Луценко вызвали на допрос — СМИ