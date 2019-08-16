Сараево, , 14:26 — REGNUM

Премьер-министр Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Вишкович объявил о кадровых перестановках в своем кабинете в конце текущего года. При этом, премьер не дал конкретных комментариев на каком основании он принял такое решение. Об этом сообщает боснийская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Боснии и Герцеговины.

«Я доволен работой правительства, но оно может и должно работать лучше» — сказал Вишкович, объявив о ротации кадров в правительстве.

На данный момент кадровый состав правительства Республики Сербской сформирован из шести политических партий. Половину из 16 министерских постов занимают члены боснийской партии СНСД (Союза независимых социал-демократов), которую возглавляет сербский представитель и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Примечательно, что и Вишкович состоит в данной партии.

Также, премьер объявил о проведении крупных реформ в сфере законодательства и государственного управления в Республике Сербской.