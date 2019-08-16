Ташкент, , 14:00 — REGNUM

Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана заняли второе место в конкурсах «Эльбрусское кольцо» и «Отличник войсковой разведки», сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Военные альпинисты Узбекистана покорили Эльбрус за 4 часа 25 минут, начав восхождение из лагеря «Приют 11» на высоте 4130 м. Первое место досталось команде России, второе — Казахстану.

Конкурс «Отличник войсковой разведки» прошел рядом с индийским городом Джайсалмер. Первое место заняли разведчики из Индии, третье — из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» военнослужащие пяти стран совершили десантирование из вертолета армейской авиации, выполнили транспортировку раненых и преодолели горные препятствия.

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