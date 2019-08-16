Москва, , 13:59 — REGNUM

Московский городской суд признал законным отказ политику Илье Яшину в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.

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«В удовлетворении искового заявления отказано», — следует из картотеки дел на сайте судебной инстанции.

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ЦИК разъяснил возможность переноса выборов в Мосгордуму

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин получил официальный отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. По его словам, основанием для такого решения стало превышение брака в подписных листах. После митинга в центре Москвы 27 июля Щербинский районный суд Москвы арестовал Яшина на десять суток, признав его виновным в нарушении порядка организации митинга.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года — в единый день голосования. Депутаты будут избраны на пять лет.