Москва, , 13:41 — REGNUM

Власти США были против освобождения иранского танкера Grace 1. Почему его отпустили — это любопытный вопрос, ответ на который вряд ли дадут даже эксперты в области международного права, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя очередное задержание иранского нефтяного танкера 15 августа.

По его мению, важно, что это, по сути, первое решение нового кабинета Бориса Джонсона, и на лицо расхождение векторов политики Британии и США. Но это решение в пользу Ирана, но не в пользу Сирии. Незаконные санкции ЕС в адрес Сирии с 2011 года пока действуют и лишают страну доступа к нефти из Ирана.

«Очевидно, что мирному решению вопроса способствовала жесткая реакция Ирана на ситуацию в Гибралтаре. Иран задержал шведский танкер под флагом Британии. Выход Британии из договоренностей с США означает крах идеи США взять под военный контроль коалиции Ормузский пролив.

Соединенное Королевство готово решать свои морские интересы в договорном правовом поле, и это положительный сигнал мировому сообществу. Куда бы ни направился освобожденный танкер, он пока остается в Средиземном море, интересен пункт его назначения», — пояснил Лобода.

С повестки дня не снимается и ядерная сделка с Ираном. При разрешении напряженности с танкером растет вероятность продолжения переговоров по мирному развитию атомной промышленности Ирана. Позиция Германии, Франции и Британии здесь совпадает, иного мнения придерживаются Израиль и США.

Сегодня через Персидский залив проходит около 30% перевозок энергоресурсов в мире. С 2004 года Великобритания потеряла статус экспортера энергоресурсов стала крупным импортёром нефти и стабильность в регионе для нее важна.

Отсутствие напряженности сохранит нефтяные цены на комфортном уровне, а их рост повредит экономике королевства, тем более на фоне Брекзита у Лондона и так сейчас нелегкие времена.

«С 2003 года Гибралтар управляется Великобританией и Испанией, это совместное решение двух влиятельных стран Западной Европы. Отмечается консолидация этих стран в вопросе минимизации конфликтов на континенте. Брекзит рано или поздно закончится. Судьба и будущее Гибралтара будет актуализироваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус заявила, что задержанный в прошлый раз, в июле, иранский танкер Grace 1 перевозил нефть в Сирию, поэтому те, кто имеет к нему отношение, могут получить «по заслугам».

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