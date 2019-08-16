Москва, 16 августа 2019, 13:41 — REGNUM
Власти США были против освобождения иранского танкера Grace 1. Почему его отпустили — это любопытный вопрос, ответ на который вряд ли дадут даже эксперты в области международного права, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя очередное задержание иранского нефтяного танкера 15 августа.
По его мению, важно, что это, по сути, первое решение нового кабинета Бориса Джонсона, и на лицо расхождение векторов политики Британии и США. Но это решение в пользу Ирана, но не в пользу Сирии. Незаконные санкции ЕС в адрес Сирии с 2011 года пока действуют и лишают страну доступа к нефти из Ирана.
Сегодня через Персидский залив проходит около 30% перевозок энергоресурсов в мире. С 2004 года Великобритания потеряла статус экспортера энергоресурсов стала крупным импортёром нефти и стабильность в регионе для нее важна.
Отсутствие напряженности сохранит нефтяные цены на комфортном уровне, а их рост повредит экономике королевства, тем более на фоне Брекзита у Лондона и так сейчас нелегкие времена.
Как сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус заявила, что задержанный в прошлый раз, в июле, иранский танкер Grace 1 перевозил нефть в Сирию, поэтому те, кто имеет к нему отношение, могут получить «по заслугам».
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