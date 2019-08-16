Киев, , 13:23 — REGNUM

Наибольшей проблемой для президента Украины Владимира Зеленского станет достижение мира в Донбассе, которое попросту невозможно одновременно с желанием Киева войти в НАТО.

Об этом 16 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов близкий к Зеленскому бизнесмен и политический эксперт Андрей Пальчевский.

«Самой большой проблемой президента Зеленского станет мир. Похоже, что он затянется на пару-тройку лет. Хотя один из его приближенных мне сказал: «В следующем году решится». Не решится, не решится, потому что я уверен, что Путин не пойдет ни на какое перемирие, пока будут звучать фразы как от посла США Тейлора, что, конечно, они возьмут Украину в НАТО. Да кто же её отдаст?» — задался вопросом Пальчевский.

ИА REGNUMнапоминает, что 15 августа временный поверенный в делах США, руководитель американского посольства в Киеве Уильям Тейлор заявил, что продвижение в НАТО изменит украинскую армию и ее взаимодействие с обществом.

Он также отметил, что положительно оценивает перспективы Украины стать членом НАТО.

«С вашей стороны есть сигнал о таком желании: это украинская Конституция, которая говорит, что членство в НАТО и в ЕС является целью вашего государства. В то же время договор НАТО дает вам право претендовать на вступление в Альянс. И если такая заявка будет, то союзникам надо будет принимать решение», — сказал Тейлор.

Сейчас планируется визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Украину — по предварительным данным, на конец октября. Заявленная цель поездки — улучшение отношений с Альянсом после выборов в Раду.