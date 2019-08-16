Киев, , 13:08 — REGNUM

Запуск на Украине рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года так и не обеспечил безопасную поставку электрической энергии потребителям, но при этом уже проявились негативные последствия изменений в его функционировании.

С таким заявлением сегодня, 16 августа, выступил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM .

По его словам, при том уровне монополизации энергорынка, который сегодня имеет Украина (76% производства электроэнергии приходится на двух производителей: «Энергоатом» — 55% и ДТЭК — 21%), слова об интересах потребителей и развитии рыночных отношений выглядят как издевательство над здравым смыслом.

«Все, что может получить страна в результате «энергетической реформы», которую под бдительным контролем МВФ реализовывал Кабмин Гройсмана, это неизбежный рост цен на электроэнергию и удорожание товаров и услуг. А значит, и новый виток инфляционной спирали», — подчеркнул Медведчук.

Политик напомнил, что власть не прислушалась к прогнозам и предупреждениям экспертов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» о рисках, с которыми неизбежно столкнутся и промышленность, и население. Соответственно сегодня Украина пожинает плоды деятельности еврореформаторской команды.

«После введения новой модели энергорынка в ряде секторов промышленности негативные последствия преобразований, как говорится, уже налицо… В июле-августе стоимость электроэнергии для металлургов выросла примерно на 20−22%. …Европейские металлурги платят за электроэнергию на 25% меньше, чем украинские, и это снижает конкурентоспособность отечественных производителей на мировых рынках», — объясняет Виктор Медведчук.

Также в «Оппозиционной платформе — За жизнь» предупреждают о неприятном сюрпризе для бытовых потребителей электроэнергии: неизбежном повышение тарифов на ЖКУ вследствие подобного рода «реформ».

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила за пересмотр политики тарифообразования в стране, отказ от коррумпированных схем и прозрачность в вопросах ценообразования.

«Запуск рынка электроэнергии… является угрозой энергетической безопасности страны. Во власти это прекрасно понимают, но преступно бездействуют… Во-первых, потому что за новые правила игры на энергорынке в интересах двух монополистов — «Энергоатома» и ДТЭК — заплатят рядовые граждане. А во-вторых, потому что обновленная формула «Роттердам+грабеж всей страны» будет служить интересам уже новой команды. Как это сегодня происходит с поставками газа по формуле «ДюЗЕльдорф+», — констатирует Виктор Медведчук.

ИА REGNUMнапоминает, что принципиально новый рынок электроэнергии начал работать на Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с законом «О рынке электрической энергии». Власти страны подчеркивают, что данная энергореформа является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.