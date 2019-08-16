Москва, , 13:12 — REGNUM

Двойные стандарты увидели бизнесмены в желании купить Гренландию президента США Дональда Трампа.

«То есть, когда жители Крыма на референдуме заявили о своем желании войти в состав России, Америка посчитала это оккупацией. Так делать нельзя, а вот выкупать территории, никого не спросив, можно», — отметил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров в Facebook.

Он также напомнил, что президент США Гарри Трумэн тоже предлагал Дании 100 млн долларов за Гренландию.

Президент США Дональд Трамп попросил своих советников и адвокатов изучить возможность покупки острова Гренландия, пишет The Wall Street Journal. Вместе с тем Гренландия формально входит в состав Дании, но обладает широкой автономией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 59-е выборы президента США будут проходить 3 ноября 2020 года.

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