Челябинск, , 13:02 — REGNUM

19 жителей Челябинской области 8 сентября, в день выборов губернатора, будут находиться за пределами региона. Они смогут принять участие в голосовании на территории Москвы, сообщает пресс-служба облизбиркома.

В столице для этого есть специальные цифровые участки. Чтобы проголосовать на них в день выборов, жителям Южного Урала нужно подать соответствующие заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора являются очередными. До 19 марта этот пост занимал Борис Дубровский.