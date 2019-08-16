Москва, , 12:53 — REGNUM

Идея президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия не будет воплощена в жизнь — это просто очередной эпатажный поступок в рамках избирательной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM16 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Президент США Дональд Трамп попросил своих советников и адвокатов изучить возможность покупки острова Гренландия, пишет The Wall Street Journal.

«Я бы связал это с приближающейся избирательной кампанией. Дональд Трамп известен своими эпатажными идеями, которые рассчитаны на определённую часть общества США. В условиях жёсткой избирательной кампании, когда будет важен каждый голос, именно за счёт эпатажа он надеется сохранить свой электорат», — заявил Емельянов.

Так, по его словам, не стоит ждать каких-то более серьёзных шагов в этом направлении, чем просто обсуждение идеи.

«Влияние США в Северной Атлантике и сегодня достаточно сильное, покупать остров им нет никакого смысла — да и сейчас такой практикой не пользуются, это в XIX веке можно было продать Аляску. Поэтому реализация этого предложения невозможна — я думаю, никто и не собирался его реализовывать. Это просто такой пиар, к которому нередко прибегают эпатажные политики, причем не только в США — такие политические деятели есть в каждой стране», — отметил Емельянов.

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