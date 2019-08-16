Москва, , 12:51 — REGNUM

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), сообщают 16 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, в ЕЭК Глазьев займет пост министра по интеграции и макроэкономики, он сменит Татьяну Валовую, которая, в свою очередь, возглавила офис Организации Объединенных Наций в Женеве.

В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить Глазьева планируется 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Глазьев был назначен советником президента России по экономике 30 июля 2012 года. С 23 декабря 1992 года по 22 сентября 1993 года он занимал должность министра внешних экономических связей РФ. С 1997 года он является действительным государственным советником России второго класса.

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