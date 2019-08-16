Тбилиси, , 12:47 — REGNUM

Порт в грузинском поселке Анаклии может стать важной частью стратегического партнера между Грузией и США. Об этом 16 августа заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По её слова, реализация проекта порта в Анаклии является важным инструментом экономического развития Грузии. Дипломат также выразила надежду, что порт будет строиться на американские инвестиции.

Напомним, 26 июля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что без порта в Анаклии страна не сможет реализовать свой транзитный потенциал. Глава правительства подчеркнул, что строительство порта имеет стратегическое значение для Тбилиси.

Отметим, курортный поселок Анаклия находится на грузинском побережье черного моря в непосредственной близости от границы с Абхазией.