Абакан, , 12:36 — REGNUM

В Хакасии вынесен приговор бывшему министру финансов Семена А., сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Хакасии.

Как уточнили в ведомстве, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Семен А. проходил по статье «Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, определённым законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ).

Было установлено, что Семен А., будучи министром финансов Хакасии, с февраля по декабрь 2014 года, направил более 2 млрд рублей, полученных в виде субсидий на строительство перинатального центра города Абакан, в различные министерства и ведомства на текущие расходы. При этом на строительство перинатального центра фактически было потрачено только 37 млн рублей. Перед подрядчиками образовалась задолженность почти на 22 млн рублей. Возврат неиспользованных по назначению в 2014 году на строительство перинатального центра средств, был осуществлен за счет денег, полученных Хакасией в 2015 году в виде кредитов в коммерческих кредитных организациях.

Экс-чиновника приговорили к штрафу в сумме 200 тысяч рублей. Он был освобождён от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.