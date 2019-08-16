Омск, , 12:35 — REGNUM

Весьма любопытное заявление сделал недавно губернатор Омской области Александр Бурков, отвечая на вопросы местных представителей СМИ в эфире областного телевидения. Как отмечает Kvnews.ru, говоря о проблеме качестваремонта домов по гостевому маршруту в рамках проведения XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, он, в частности, заявил:

« Это о чем говорит? О том, что у нас, к сожалению, в регионе умерла строительная отрасль. На 169 домов мы не смогли найти строителей. Мы сегодня стучимся к тюменцам, новосибирцам, екатеринбуржцам: приедьте, помогите, потому, что не хватает ни строительных рук, ни профессионалов, ни даже лесов».

Напомним, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в ноябре 2019 года в Омске. Ожидается, что его посетит президент РФ Владимир Путин. Он также пригласил на форум Касым-Жомарта Токаева, который возглавил Казахстан с 20 марта, после того, как Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку с поста президента этой страны.

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На реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Омской области, в частности, ремонт фасадов 169 домов, расположенных вдоль центральных магистралей Омска, было выделено более одного миллиарда рублей.