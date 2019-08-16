Джакарта, , 12:31 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что пришло время для индонезийской продукции доминировать на внутреннем рынке, сообщает информационное агентство Antara.

По словам президента, индонезийская ассоциация управления торговыми центрами должна продвигать продукцию индонезийского производства.

Кроме того, Джоко Видодо попросил ассоциацию управления торговыми центрами выбрать и контролировать качество ряда индонезийских брендов, которые будут представлены за рубежом.

Глава государства отметил, что предприниматели также могут способствовать продвижению своих брендов за границу для проникновения на мировой рынок. Ожидается, что реализация продукции страны на мировом уровне будет способствовать сокращению дефицита торгового баланса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиизаявил, что «дух единства необходимо поддерживать» независимо от различий в обществе.

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