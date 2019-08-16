Киев, , 12:16 — REGNUM

Новоизбранный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Пузанов допускает присоединение к ОПЗЖ других оппозиционных политсил парламента.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление Пузанов сделал 16 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если другие партии присоединяться к «Оппозиционной платформы — За жизнь» и тоже заявят, что они будут в оппозиции, мы будем иметь право на большее количество комитетов… Обычно оппозиция получает право назначить руководителя комитета по вопросам свободы слова, комитета по вопросам регламента и третий комитет, который в демократических государствах обычно достается оппозиции, — комитет по вопросам бюджета», — сказал Пузанов.

Он сообщил, что партия «Слуга народа» создала оппозиции существенную проблему, лишив комитет по вопросам свободы слова возможности влиять на информационную политику государства.

«Вчера было принято решение по комитету по вопросам свободы слова. К сожалению, из компетенции этого комитета убрали все вопросы, которые касаются информационной политики государства. Соответственно, этот комитет теряет свою ценность, поскольку он не может позволить полноценно выполнять функцию, которую должна выполнять оппозиция. Нет возможности действенно влиять на власть и информационную политику государства. Это существенный недостаток и существенная проблема, которую создало большинство «Слуги народа»», — рассказал Пузанов.

По его мнению, ОПЗЖ имеет право возглавить три парламентских комитета, а также получить пост вице-спикера Рады.

«Сама по себе партия «Слуга народа» имеет право назначать 14 глав комитетов, исходя из количества комитетов в 23 единицы… Законодательство Украины предусматривает, что распределение руководящих должностей в комитетах Верховной рады должно происходить по принципу пропорционального представительства. Учитывая, что фракция ОПЗЖ будет насчитывать минимум 48 депутатов и учитывая избранное количество народных депутатов, ОПЗЖ имеет право на то, чтобы минимум три её представителя возглавили комитеты Верховной рады. Мы будем настаивать на том, чтобы власть не нарушала законодательство, не нарушала права оппозиции, чтобы наш представитель был избран вице-спикером, чтобы наши представители возглавили минимум три комитета Верховной рады», — сказал Пузанов.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне подготовительная депутатская группа проголосовала за основу предложение о формировании в Верховной раде IX созыва 23 комитета, что на 5 комитетов меньше, чем было в парламенте прошлого созыва.

При этом в партии «Слуга народа» заявили, что оппозиция точно не получит бюджетный комитет. Также в партии Зеленского заявляли, что в сложившихся сейчас условиях не понятно, кто вообще является оппозицией, поскольку партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука не спешат объявить об этом официально.

Торжественное заседание новой Рады запланировано на 29 августа.