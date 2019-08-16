Киев, , 12:13 — REGNUM

На Украине государственный язык будут внедрять «методом пряника», заявил 16 августа глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью изданию «Новое время».

Журналисты задали ему вопрос о том, уйдёт ли в прошлое политика экс-президента Украины Петра Порошенко в виде языковых квот, запретов российских социальных сетей и книг?

«Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введением льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент», — рассказал Разумков.

Он также отметил, что готов сотрудничать со СМИ, которые не вредят Украине, включая российские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на предварительной встрече депутатов Верховной рады IX созыва возник первый конфликт на языковой почве.

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