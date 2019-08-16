Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM

Перед сотрудниками петербургского ЦНИИ «Прометей» в составе Курчатовского института поставлены колоссальные задачи, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки, как в «послевоенные времена». Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, поздравляя сотрудников с 80-летием «Прометея», передает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

Ковальчук напомнил, что разработчики «Прометея» стоят за созданием брони для танков в начале 1940-х годов.

«Мы-то знаем, что легендарный танк Т-34 был важнейшим инструментом нашей Победы. Но при этом мы первыми в мире — никто не мог этого сделать — лили танковую броню для башни. Этого не было никогда, это был первый шаг», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что и сегодня НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» — это единственное место в мире, где разрабатывают такой титан, который способен уходить на огромные глубины, при этом так, что кусок шва по своим свойствам не отличается от основного материала.

«Мы с вами делаем холодостойкие стали, и поэтому в Арктике у нас опять нет конкуренции — ни в ледоколах, ни во всем остальном. То есть, на самом деле, действия вас всех вместе во главе с людьми, которые руководили на протяжении почти 80 лет, заканчивались утверждением нашей великой страны на морских просторах, в атомной промышленности, на боевом поле. Это есть реальная картина — не надо рассказывать, чем занимается институт. Можно показывать памятники на дорогах и на улицах, славные вехи нашей истории», — сказал Михаил Ковальчук.

«Перед нами сегодня стоит сверх задача, — добавил президент Курчатовского института. — И эту задачу мы должны выполнять, как и в старые, послевоенные времена, в очень короткие сроки. Это вызов колоссальный, и слава богу, что этот вызов сегодня появился».