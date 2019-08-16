Великий Новгород, , 11:58 — REGNUM

В Великом Новгороде перед довыборами депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному округу №134 все 95 избирательных участков проверят на безопасность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, во всех зданиях, где расположены избирательные участки, проверят состояние чердаков и подвалов, путей эвакуации, противопожарной сигнализации.

Также проверяется работоспособность меллодетекторов, которыми будут оснащены все помещения для голосования.

Из 95 участков 62 будут располагаться в зданиях 30 образовательных учреждений: во Дворце детского (юношеского) творчества имени Лёни Голикова, в помещениях школ и гимназий. Три избирательных участка откроют в местах временного пребывания людей: в Новгородской областной клинической больнице, клинике №1 Центральной городской больницы и в следственном изоляторе Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области 8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата Госдумы. Всего в регионе, по данным на 1 июля 2019 года, насчитывалось 493,2 тыс. избирателей, из них 176,2 тыс. человек — жители Великого Новгорода.