Тегеран, , 11:57 — REGNUM

Тегеран не давал никаких гарантий, что освобожденный Гибралтаром иранский танкер Grace 1 не отправится в Сирию, заявил 16 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Иран не давал никакого обещания, что танкер Grace 1 не направится в Сирию», — цитирует его Tasnim.

Как сообщало ИА REGNUM, власти заморской территории Великобритании задержали иранский танкер с нефтью в июле под предлогом того, что нефть на нем предназначалась для Сирии.

После освобождения 15 августа танкера сообщалось, что иранская сторона якобы изменила получателя груза. В свою очередь британские власти требуют, чтобы Тегеран соблюдал обещание не отправлять танкером Grace 1 нефть в Сирию.

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